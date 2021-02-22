Игрок "Динамо" передумал быть украинцем

Георгий Цитаишвили чемпион мира среди 20-летних. Фото: fifa.com

Арендованный у "Динамо" полузащитник "Ворсклы" Георгий Цитаишвили решил сменить спортивное гражданство на грузинское, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Хавбек планирует выступать за сборную Грузии.

По информации источника, это связано с семейными обстоятельствами. На похоронах его деда несколько месяцев назад родственники сообщили, что он хотел, чтобы Георгий выступал за сборную Грузии.

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Цитаишвили – чемпион мира в составе сборной Украины U-20, выступал за молодежную сборную Украины. Георгий забил гол в финале Мундиаля против Кореи.