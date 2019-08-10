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суббота, 10 августа 2019 10:43

Игрок "Динамо" будет биться за Хацкевича

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Игрок &quot;Динамо&quot; будет биться за Хацкевича
Беседин не реализовал самый опасный момент "Динамо" в Брюгге

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о своем отношении к наставнику команды Александра Хацкевича.

Сообщает сайт Футбол Украины.

"Уверен, что каждый футболист и в матче с" Шахтером ", и с" Брюгге "и во всех других, будет сражаться за Хацкевича.

Мы его уважаем, любим, играем и за него в том числе. Мы не обращаем внимания на то, что пишут, - сказал Беседин во время встречи с фанатами киевлян.

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По неофициальной информации в случае невыхода "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов Хацкевича могут отправить в отставку.

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