Игрок "Болоньи" спас свою команду от поражения красивым голом

Муса Барроу спас свою команду. Фото: Gettyimages.com

В 12-м туре Сергея А "Специя" и "Болонья" расписали результативную ничью - 2:2.

После часа игру хозяев побеждали с комфортной разницей в 2 мяча.

"Болонья" смогла спасти матч за последние 20 минут встречи. Сначала Николас Домингес отыграл один мяч. А уже в добавленное к основному матча время Муса Барроу сравнял счет. Гамбиец увидел, что вратарь соперника вышел из ворот и элегантным ударом забил гол.

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После 12-ти туров Серии А лидером турнирной таблицы является "Милан". "Специя" расположилась на 16-м месте, а "Болонья" идет на 13-м.