Ибрагимович закрутил роман с известной журналисткой

У шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича и известной в Италии журналистки Дилетты Леотты - роман, сообщает Tutto Sport со ссылкой на журнал Chi.
Пара познакомилась во время карантина, когда их выбрали в качестве главных героев рекламы приложения для тренировок Buddyfit.
Издание утверждает, что между ними нечто больше, чем просто знакомство – якобы источник из окружения футболиста сообщил, что "с Дилеттой это больше, чем просто дружба".
В подтверждение журнал приводит видео с Tik Tok журналистки с Ибрагимовичем, записанное после съемок в рекламе.
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В минувшем первенстве Италии Ибрагимович сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей.
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