Ибрагимович закрутил роман с известной журналисткой

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Просмотров: 333
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 720
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 243
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2664
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
11
13
16
10
7
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Видео
Все видео
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов
"Интер" не пустил "Шахтер" в Лиге чемпионов
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Просмотров: 333
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1278
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 468
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 11:31

Ибрагимович закрутил роман с известной журналисткой

  Комментировать
Ибрагимович закрутил роман с известной журналисткой
Итальянская модель раньше уже встречалась с футболистами. Фото инстаграм

У шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича и известной в Италии журналистки Дилетты Леотты - роман, сообщает Tutto Sport со ссылкой на журнал Chi.

Пара познакомилась во время карантина, когда их выбрали в качестве главных героев рекламы приложения для тренировок Buddyfit.

Издание утверждает, что между ними нечто больше, чем просто знакомство – якобы источник из окружения футболиста сообщил, что "с Дилеттой это больше, чем просто дружба".

В подтверждение журнал приводит видео с Tik Tok журналистки с Ибрагимовичем, записанное после съемок в рекламе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович похвастался прыжком с яхты

В минувшем первенстве Италии Ибрагимович сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ибрагимович закрутил роман с известной журналисткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Издали документ о злоупотреблении властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 47522
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 27846
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 9018
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 8865
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 6408
Спорт
Не надо нам помогать – белорусский футболист обратился к россиянам
Не надо нам помогать – белорусский футболист обратился к россиянам 1 Просмотров: 450
"Десна" будет играть во Львове матчи Лиги Европы
"Десна" будет играть во Львове матчи Лиги Европы Просмотров: 126
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
11
 Просмотров: 3348
В 57 лет умер легендарный хоккеист НХЛ украинского происхождения
В 57 лет умер легендарный хоккеист НХЛ украинского происхождения Просмотров: 540
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Кузьме дали Героя Украины
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 853
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua