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среда, 12 августа 2020 06:11

Ибрагимович похвастался прыжком с яхты

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Ибрагимович похвастался прыжком с яхты
Вторую часть прошлого сезона Златан Ибрагимович провел в "Милане". Фото: Reuters

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович проводит свой отпуск после завершения сезона.

Ибрагимович проводит часть отдохну на яхте. Футболист, который обычно ассоциирует себя со львом, придумал новый образ.

Теперь швед назвал себя акулой, разместив видео прыжка в море с яхты.

"Лев на суше, акула в море", - написал Ибрагимович в инстаграм.

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Златан Ибрагимович выступал за "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Интер", ПСЖ, "МЮ" Лос-Анджелес Гэлэкси "и" Милан ".

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