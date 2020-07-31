Ибрагимович определился со своим будущим клубом

Златан Ибрагимович проведет следующий сезон в "Милане". Фото: REUTERS / Daniele Mascolo

Легендарный форвард сборной Швеции 38-летний Златан Ибрагимович проведет следующий сезон в итальянском "Милане".

Ибрагимович решил еще один сезон провести в Серии А и дал согласие на новый контракт с "Миланом", сообщает La Gazetta dello Sport.

Теперь сторонам нужно зафиксировать на бумаге дальнейшее сотрудничество клуба и футболиста. Златан будет получать по новому контракту €4 млн, включая различные бонусы.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в швейный клуб "Хаммарбю", который ему частично принадлежит.

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В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 19 матчей в Серии А, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Швед присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.