И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

 
Ексклюзивы
1/5
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1161
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 3006
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 684
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 2529
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 648
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1476
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 324
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1827
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2898
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Видео
Все видео
И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
Назвали лучший гол 2021 года
Назвали лучший гол 2021 года
"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие
"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие
Проблема не в тренере. "Дженоа" без Шевченко проиграл "Фиорентине" - 0:6
Проблема не в тренере. "Дженоа" без Шевченко проиграл "Фиорентине" - 0:6
"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку
"Шахтер" показал, как новички команды провели первую тренировку
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1764
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4950
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 738
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
среда, 19 января 2022 10:46

И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

  Комментировать
И Холанд не помог. &quot;Боруссия&quot; сенсационно вылетела из Кубка Германии
Одного мяча Эрлинга Холанда не хватило. Фото: ФК "Боруссия" Д

Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии по футболу на стадии 1/8 финала.

Обидчиком "черно-желтых" стал скромный "Санкт-Паули", играющий во второй Бундеслиге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Боруссия" прервала победную серию "Баварии"

Дортмундцы дважды пропустили в первом тайме. На старте второго Эрлинг Холанд сократил счет, реализовав пенальти.

Однако сравнить цифры на табло "Боруссия" так и не смогла.

В четвертьфинал также уже вышли "Карлсруэ", "Гамбург" и "Бохум".

"Бавария" покинула розыгрыш Кубка Германии еще на предыдущей стадии, разгромно проиграв "Боруссии" Менхенгладбах. Также вылетел уже и леверкузенский "Байер".

Поэтому теперь трудно выделить одну команду и назвать ее фаворитом турнира.

В прошлом сезоне Кубок Германии выиграла "Боруссия" Д, до того дважды подряд побеждала "Бавария".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 19287
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12447
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 11349
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9009
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 8974
Спорт
Сегодня мужская сборная Украины по футзалу стартует на Евро-2022
Сегодня мужская сборная Украины по футзалу стартует на Евро-2022
 Просмотров: 108
Украинский чемпион ММА будет сражаться на "Уэмбли" и может замахнуться на рекорд Хабиба
Украинский чемпион ММА будет сражаться на "Уэмбли" и может замахнуться на рекорд Хабиба Просмотров: 324
Свитолина и Костюк вышли в третий круг Australian Open
Свитолина и Костюк вышли в третий круг Australian Open Просмотров: 243
Назвали лучший гол 2021 года
Назвали лучший гол 2021 года
 Просмотров: 279
"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие
"Доброго вечора, ми з України". Усик показал, как отпраздновал 35-летие
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Голосов: 412
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть