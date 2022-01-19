И Холанд не помог. "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии

Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии по футболу на стадии 1/8 финала.
Обидчиком "черно-желтых" стал скромный "Санкт-Паули", играющий во второй Бундеслиге.
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Дортмундцы дважды пропустили в первом тайме. На старте второго Эрлинг Холанд сократил счет, реализовав пенальти.
Однако сравнить цифры на табло "Боруссия" так и не смогла.
В четвертьфинал также уже вышли "Карлсруэ", "Гамбург" и "Бохум".
"Бавария" покинула розыгрыш Кубка Германии еще на предыдущей стадии, разгромно проиграв "Боруссии" Менхенгладбах. Также вылетел уже и леверкузенский "Байер".
Поэтому теперь трудно выделить одну команду и назвать ее фаворитом турнира.
В прошлом сезоне Кубок Германии выиграла "Боруссия" Д, до того дважды подряд побеждала "Бавария".
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