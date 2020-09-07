"Худшая игра сборной Украины под руководством Шевченко" - Левченко

После завершения профессиональной карьеры Евгений Левченко работает экспертом на телевидении. Фото: УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение национальной команды от сборной Испании в Лиге наций.

Левченко считает, что недоработали игроки и тренеры, а также дола о себе знать отсутствие Тараса Степаненко из-за травмы.

"Худшая игра сборной Украины под руководством Шевченко. Испания - другой уровень, и такие игры действительно нужны нашим ребятам.

Ужасные ошибки как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутствие Степаненко", - написал Левченко в твиттер.

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В 2 туре Лиги Наций сборная Украины разгромно уступила Испании - 0: 4. После 2 туров команда Андрея Шевченко занимает 2 место в группе. Следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября против Германии.