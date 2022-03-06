"Хрен ты моржовый и трус" - жена Усика ответила Поветкину

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина обратилась к российскому боксеру Александру Поветкину.

Ранее российский спортсмен поддержал начало войны президентом РФ Путиным против Украины.

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"А называл нас Братским сердцем. Хрен ты моржовый и трус", - написала Екатерина Усик в Instagram.

После вторжения России Александр Усик записал территориальную оборону Киева. В последнем поединке украинский боксер победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.