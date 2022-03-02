"Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула". Усик не знает, когда вернется в ринг

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не знает, когда вернется в ринг.

Усик сейчас сконцентрирован на защите украинской земли от российского оккупанта. Реванш из Энтони Джошуа под угрозой.

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"Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Украина и моя честь для меня важнее чемпионского титула.

Когда начинается воздушная тревога, мы скрываемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся, мы заставляем себя веселиться… Мы стараемся поддерживать хорошее настроение для детей", - сказал Усик в комментарии CNN.

В последнем поединке Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.