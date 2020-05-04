"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов

После завершения карьеры игрока Андрей Демченко перешел на тренерскую работу. Фото: ФК "Металлург" Запорожье.

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Андрей Демченко рассказал, почему так и не сыграл за сборную Украины.

Валерий Лобановский хотел вызвать Демченко в национальную команду, но он уже был заигран за другую сборную.

"Произошло как произошло ... Да, примерно в 2001 году Валерий Васильевич меня называл в списке кандидатов в сборную Украины. Но тогда юристы изучили вопрос, что я не имею права - заигран за Россию. Хотел ли я играть за сборную Украины? Конечно! Национальная команда для любого футболиста - это высшее достижение! Тем более, если сам Лобановский считал, что я достоин..." - отметил Демченко в интервью "Спортарене".

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Андрей Демченко - воспитанник запорожского футбола. Выступал за московский ЦСКА, "Металлург" Запорожье, "Оболонь", "Мариуполь", "Аякс". В сезоне 1995/96 выиграл с последним Лигу чемпионов.