"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1161
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 864
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1368
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1008
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1746
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3537
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
15
11
9
10
14
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Видео
Все видео
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006
Вернидуб одержал разгромную победу в чемпионате Беларуси
Вернидуб одержал разгромную победу в чемпионате Беларуси
Единственный испанский обладатель "Золотого мяча" отказался возвращаться на родину
Единственный испанский обладатель "Золотого мяча" отказался возвращаться на родину
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 954
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3474
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2457
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1530
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 693
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 17:15

"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов

  Комментировать
&quot;Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию&quot; - победитель Лиги чемпионов
После завершения карьеры игрока Андрей Демченко перешел на тренерскую работу. Фото: ФК "Металлург" Запорожье.

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Андрей Демченко рассказал, почему так и не сыграл за сборную Украины.

Валерий Лобановский хотел вызвать Демченко в национальную команду, но он уже был заигран за другую сборную.

"Произошло как произошло ... Да, примерно в 2001 году Валерий Васильевич меня называл в списке кандидатов в сборную Украины. Но тогда юристы изучили вопрос, что я не имею права - заигран за Россию. Хотел ли я играть за сборную Украины? Конечно! Национальная команда для любого футболиста - это высшее достижение! Тем более, если сам Лобановский считал, что я достоин..." - отметил Демченко в интервью "Спортарене".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лобановский вошел в десятку лучших тренеров Европы


Андрей Демченко - воспитанник запорожского футбола. Выступал за московский ЦСКА, "Металлург" Запорожье, "Оболонь", "Мариуполь", "Аякс". В сезоне 1995/96 выиграл с последним Лигу чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод икона стиля Одри Хепберн

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 41634
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 28575
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 22707
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 16929
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 10143
Спорт
Мать Роналду показала шикарный подарок от сына
Мать Роналду показала шикарный подарок от сына Просмотров: 135
В Украине пересмотрят медицинскую реформу
В Украине пересмотрят медицинскую реформу Просмотров: 180
"Чмо и оторван от реальности быдлан": Андронов резко наехал на Алиева
"Чмо и оторван от реальности быдлан": Андронов резко наехал на Алиева Просмотров: 225
Кумана выписали из больницы
Кумана выписали из больницы Просмотров: 126
Игроку "Атлетико" грозит существенная дисквалификация за ставку на собственный трансфер
Игроку "Атлетико" грозит существенная дисквалификация за ставку на собственный трансфер Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
2
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Как поддерживать внешнюю красоту
Голосов: 20
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua