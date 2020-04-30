Лобановский вошел в десятку лучших тренеров Европы

Валерий Лобановский ушел из жизни в 2002 году. Фото: ФК "Динамо"

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский очередной раз получил признание.

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Лучшим стал бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Второе место занял екстренер сборной Нидерландов Ринус Михел, третье - Йохан Кройф, который тренировал "Аякс" и "Барселону".

В топ-10 также вошли: Билл Шенкли, Пеп Гвардиола, Арриго Сакки, Басби, Эленио Эррера, Эрнст Хаппель, Валерий Лобановский.

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Валерий Лобановский возглавлял киевское "Динамо" 22 года с перерывами. Тренировал "Днепр", сборную СССР, сборную Украины и работал на Ближнем Востоке Дважды выигрывал Кубок Кубков и один раз Суперкубок Европы. 8 раз чемпионат СССР и 5 раз чемпионат Украины. Финалист Евро-1988 со сборной СССР.