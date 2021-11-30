Хоть здесь Левандовский победил? Назвали лучшего форварда 2021 года

В парижском театре "Шатле" 29 ноября прошла церемония определения лучших игроков 2021 года.

Были вручены награды:

Обладатель "Золотого мяча-2021" – аргентинец Лионель Месси.

Лучший форвард 2021 года – Роберт Левандовский @"Бавария" и сборная Польши)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше Супряги и Беседина? Луческу рассказал, подошел бы Левандовский "Динамо"

Лучший вратарь (приз имени Льва Яшина) – Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ)

Лучший молодой игрок – Педри ("Барселона")

Женский "Золотой мяч" – Алексия Путельяс ("Барселона")

Лучший клуб 2021 года – "Челси" (Англия).

В 2020 году церемония определения лучшего игрока мира не состоялась из-за пандемии коронавируса. В 2019 году лучшим игроком был признан Лионель Месси.

В 2021 году Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где "Бавария" проиграла ПСЖ. Поляк пропустил оба поединка из-за травмы.

В составе сборной Польши участвовал в Евро, но команда Левандовского заняла последнее место в группе.