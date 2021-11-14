Хорваты назвали сборную России антиваксерами

Под руководством Карпина россия еще не проигрывала. Фото: "Чемпионат"

Хорватское издание 24sata накануне матча Хорватия — Россия опубликовало статью, в которой назвало российскую команду "карпинскими антиваксерами".

Статья вышла под заголовком: "Антиваксеры Карпина ещё не проиграли, но уже пропустили один мяч". Текст посвящён мнению российских болельщиков о шансах команд и отношению игроков сборной России к вакцинации от коронавируса. "Каждый раз, когда им нужно было пройти квалификацию на чемпионат мира, русские проигрывали. Но это чувство команде под руководством Валерия Карпина ещё не знакомо. Только 10 процентов российских болельщиков верят в победу, но половина из них ожидает прямого выхода на ЧМ-2022", — пишет автор.

В статье также приводится цитата Валерия Карпина о том, что около 70% игроков сборной России были вакцинированы. "Почему остальные не привились? Может, они антиваксеры, не знаю" — заявлял тренер. При этом отмечено, что почти все футболисты хорватской команды сделали прививку от COVID.

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После 9 туров отбора к Кубку мира-2022 сборная России возглавляет таблицу, имея в активе 22 очка. В сборной Хорватии — 20 очков. Сегодня команды встретятся в Загребе.