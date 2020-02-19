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среда, 19 февраля 2020 08:56

Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов

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Холанд оформил рекорд скорострельности в Лиге чемпионов
Эрлинг Холанд является рекордсменом молодежного Кубка мира. В матче с Гондурасом он забил 9 мячей

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает обновлять рекорд за рекордом. Дубль в матче против французского ПСЖ (2:1) позволил норвежцу отметить первый юбилей в рамках Лиги чемпионов.

19-летний форвард достиг отметки 10 голов всего за 7 матчей в Лиге чемпионов. Это на 4 поединка меньше, чем в предыдущих рекордсменов, сообщает "Футбол-24".

Холанд превзошел экс-форварда миланского Интера Адриано, а также атакующий дуэт с Ливерпуля - Фирмино и Садьйо Мане. Все они оформили десяток забитых мячей в ЛЧ за 11 матчей.

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В активе же Холланда 8 голов за Зальцбург и 2 - по Боруссию Дортмунд.

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