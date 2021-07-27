"Хочу поблагодарить всю Украину" - Костевич о "бронзе" на Олимпиаде

Елена Костевич выиграла третью медаль для сборной Украины в Токио. Фото: Ipukr.com

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Елена Костевич прокомментировала одержание олимпийской награды.

Костевич поблагодарила своего партнера Олегу Омельчуку за олимпийскую медаль, сообщает НОК Украины.

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"Мы долго и упорно шли к этой награде. И сегодня все же был нелегкий день - удача изменяла неудачу и наоборот. Олег - большой молодец, и эта награда для нас очень ценна. Как золото.

Говорили, что знаменосец не может выиграть медаль. Я никогда не верила в это. Была большая честь нести флаг своего государства. И я счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны.

В первую очередь хочу поблагодарить своего партнера Олега Омельчука, наших тренеров и команду, которая была рядом на этом пути. Благодарна всей Украине, а также своему родному черниговскому краю, за пожелание успеха и слова поддержки, которые продолжаем получать здесь в Токио", - сказала Костевич.

Елена Костевич была знаменосцем сборной Украины на церемонии открытии Олимпиады в Токио. Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.