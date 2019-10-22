"Хочу остаться здесь навсегда" - Зидан о возможной отставке из "Реала"

Зидан хочет продолжить работу в Мадриде. Фото: рейтер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свое будущее перед 3-м туром Лиги чемпионов, пишет "Футбол 24"

"Я был в "Реале" 18 лет. То же самое происходило, когда я выходил на поле в статусе игрока. Конечно, слухи беспокоят меня. Мы хотим начать набирать по 3 очка.

Вопросами о моем пребывании в команде пусть задаются другие. Я хочу остаться здесь навсегда. Мы - "Реал", и мы не можем даже на минуту позволить себе, чтобы у нас что-то шло не так", - цитирует Зидана AS.

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После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Реал" набрал всего одно очко. Выездной матч королевского клуба против "Галатасарая" состоится 22 октября, начало в 22:00.