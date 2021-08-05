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четверг, 05 августа 2021 10:27

Хижняк прорвался в финал Олимпийских игр

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Хижняк прорвался в финал Олимпийских игр
Александр Хижняк выступает в весовой категории до 75 кг. Фото: @OlympicUA

Украинский боксер Александр Хижняк провел бой с филиппинцем Эмиром Марсьялем в полуфинале олимпийского турнира по боксу. Судьи отдали победу "Украинскому Танку" со счетом 3:2.

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Бой оказался чрезвычайно конкурентным и жестким. Филиппинец хорошо подготовился к бою с украинцем, которому без шансов проиграл на престижном Кубке "Странджа" 2019 году в Болгарии. Он успешно перехватывал атаки украинца, действовал на встречу, контратаковал и был убедительным в разменах, которые часто происходили в полуфинальном поединке.

Первые два раунда судьи минимально (3:2) отдавали филиппинцу. Но у Хижняка хватило сил повысить в третьем раунде и без того высокий темп боя против более уставшего соперника и единодушно его выиграть. В итоге - 3:2 (29:28, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29) в пользу украинца.

В финале Александр Хижняк 7 августа встретится с бразильцем Гебертом Соузой, который в полуфинале выбил из турнира действующего чемпиона мира из ОКР Глеба Бакши - 4:1.

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