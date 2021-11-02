Hеудержимый Самба - "Динамо" разгромило "Барселону"

Самба Диалло стал один из лидеров команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче четвертого тура Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" в Киеве разгромило "Барселону"- 4:1.

Что нужно знать об игре на стадионе "Динамо" имени Лобановского?

Погода в пользу "Динамо". В Киеве был туман и мряка. Это позволило нивелировать техническое превосходство испанцев.

Быстрый гол. Динамовец Самба Диалло забил уже на второй минуте матча. Сенегальцу помог забить рикошет.

Равная игра. Команды старались не отсиживаться у собственных ворот. Мяч внутри поля почти не задерживался.

"Барселона" весь второй тайм играла в меньшинстве

Ключевым стало удаление в составе "Барселоны". В конце первого тайма вторую желтку карту получил игрок гостей Ильяс Акомаса. "Динамо" сразу наказало соперника и забило второй решающий гол.

"Динамо" не стало добивать соперника. Во втором тайме имея на одного игрока больше команда Костюка сыграла очень осторожно, избежав риска у собственных ворот. Киевляне ограничились только двумя мячами во втором тайме.

Неудержимый Самба Диалло. Новичок "Динамо" в матче оформил дубль. В общей сложности это сенегалец забил уже пять мячей в Юношеской Лиге УЕФА.

Закономерная победа "Динамо". Киевляне были сильнее соперника, играя в равных составах. Когда соперник получил удаление, то оставалось открытым только количество мячей в воротах "Барселоны".

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"Динамо" возглавляет группы, имея в четырех матчах 10 очков.

Взрослые команды начнут игру в 22:00. Отчет о матче и онлайн-трансляции читайте на нашем сайте.