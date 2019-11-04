Хемилтон в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1"

Льюис Хемилтон вплотную приблизился к рекорду Шумахера

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при США. Этого оказалось достаточно, чтобы он гарантировал себе уже шестой чемпионский титул. Об этом сообщает "Главком".

Первый чемпионский титул Хэмилтон завоевал в 2008-м в составе команды "Макларен".

Успех в США вывел британца на второе место по количеству чемпионских титулов в истории "Формулы-1".

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Льюис теперь лишь на один титул отстает от легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера.