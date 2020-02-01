Хей сравнил силу удара Кличко и Уайлдера

Девид Хей встречался с Кличко в титульном бою в 2011 году. Проиграл по очкам. ФОТО: scu.org.ua

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй прокомментировал предстоящий реванш чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.

"В первом бою мы наблюдали лучшую версию Фьюри. Но смена тренера Тайсоном наталкивает меня на то, чтобы поставить на Уайлдера. Сообщает "Трибуна".

Деонтей наиболее ударный супертяжеловес в истории.

Я спарринговал с Владимиром Кличко в 10-унцовых перчатках. Уайлдер же ударил меня 18-унцовой перчаткой, и эффект был совсем другим, хотя я тоже был в шлеме.

Его удар не был чистым попаданием, но я помню, как подумал тогда: "Это парень точно достигнет особенного".

Он способен держать удар. Я несколько раз жестко попал по нему, немного потряс его, но он устоял", – сказал Хэй.

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Реванш Фьюри и Уайлдера состоится в США 22 февраля. В первом бою судьи зафиксировали ничью.