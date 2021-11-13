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воскресенье, 14 ноября 2021 21:00

Хави заработал в Катаре и приехал поднимать "Барселону"

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8 ноября "Барселону" возглавил 41-летний Хави Эрнандес, бывший игрок, капитан, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, человек, который дважды занимал третье место в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Тройку Хави-Иньеста-Месси до сих пор называют лучшей в мировом футболе.

Хави уехал из "Барселоны", цвета которой защищал на протяжении 17 лет, в 2015-м. Под конец профессиональной карьеры он подался на заработки в Катар. Первые четыре года он провел здесь в качестве игрока, а затем еще два в роли главного тренера.

Второй период неожиданно получился даже более успешным – футболистом он по разу выиграл Кубок эмира Катара и чемпионат страны, а в должности тренера уже собрал аж семь трофеев (кажется, свой кубок тут разыгрывают каждый принц и шейх). А может могло быть и больше. В нынешнем сезоне "Аль-Садд" одержал победы во всех семи турах, забив в этих матчах аж 29 мячей (в среднем более четырех голов за игру). На днях Хави установил клубный рекорд – 34 матча без поражений в чемпионате. Причем 30 из них завершились победой. В последний раз "Аль-Садд" проигрывал аж в марте 2020-го.

По итогам прошлого сезона отрыв от ближайшего преследователя составлял 13 очков, и это при том, что, по оценке transfermarkt, стоимость состава у команды лишь третья в лиге, а "Аль-Райяну" по этому показателю она уступает более чем в полтора раза (26,7 млн евро против 43,2 млн). Из известных игроков в распоряжении Хави только возрастные Санти Касорла (в декабре исполнится 37 лет) и Андре Айю (31).

Тренерские подвиги Хави вкупе с тем, что называют "генетикой "Барселоны" сделали его идеальным преемником Кумана. В первую очередь благодаря абсолютному авторитету в раздевалке. В качестве футболиста Хави выиграл все, что только можно, вплоть до чемпионатов мира и Европы, и для молодых парней вроде Педри, Гави, Эрика Гарсии, Сержиньо Деста и других является кумиром детства. Нет сомнений и в том, что у него будет поддержка от ветеранов вроде Серхио Бускетса, постигавшего азы футбола рядом с великим полузащитником, и Жерара Пике.

Абсолютное доверие к наставнику проявит руководство во главе с Лапортой, руководившим клубом еще в далеком 2003 году и из первого ряда наблюдавшим за становлением легенды. Собственно, с момента возвращения в "Барсу" президент грезил возвращением Хави. У него будет огромный кредит доверия как минимум до начала следующего сезона. И уж точно фанаты не станут окружать его машину после поражений, как это произошло с Куманом.

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Ну, и наконец сам Хави, по словам Касорлы, всегда мечтал возглавить родную команду. А значит, будет отдаваться делу по максимуму. Немаловажен и тот факт, что ему не надо адаптироваться к новым обстоятельствам. На базе клуба он знает каждую тропку, а на стадионе открывал все двери. Раздевалка на "Камп Ноу" для него священна и является местом силы. Так что ему не требуется погружаться в новую действительность, он создавал ее сам. Просто в другой роли.

Последний раз "Аль-Садд" проигрывал аж в марте 2020-го

Генетика "Барселоны" у Хави во всем, в том числе и в видении футбола. "Он хочет владеть мячом. Тренировки построены на упражнении "рондо", владении мячом, позиционной игре... школа "Барселоны". Он хочет защищаться через владение мячом. Так мы играем в каждом матче", - говорил Касорла. По мнению футболиста, игравшего с Хави еще в сборной Испании, тот придерживается этой философии на протяжении всей футбольной карьеры.

О том же рассказывал и сам будущий наставник "Барселоны" (разве есть в этом сомнения?). Обсуждая сборную Испании при Луисе Энрике, Хави сказал: "У меня аналогичное видение игры испанской команды. Это стиль, над которым мы работали столько лет – доминировать с мячом и всегда стремиться атаковать".

  Хави с Лионелем Месси. Фото: Reuters
Хави с Лионелем Месси. Фото: Reuters

Это ведь и есть часть генетики. "Барселона" – особый клуб, в котором чтут великую революцию Йохана Кройффа и жаждут видеть только "тики-таку". Поэтому невозможно представить, чтобы сине-гранатовых возглавил, допустим, Жозе Моуринью (даже если отмести его мадридское прошлое) или Массимилиано Аллегри. Здесь чтут традиции и видят в клубе символ свободной и сильной Каталонии, со своей уникальной культурой, музыкой, архитектурой и, конечно, футболом.

Хави все это близко. На футбольном поле в "Аль-Садде" он построил свою личную мини-"Барселону" – атакующую, доминирующую, комбинирующую. Просто посмотрите на этот гол.

Вернувшись на родину, он вдохнет новую жизнь в "Барселону" и наверняка вернет ее на вершину. Как до него это делали Франк Райкард, Пеп Гвардиола, Тито Виланова и Луис Энрике. Каждый, у кого кровь сине-гранатового цвета.

Первым матчем Хави в новой команде станет игра против "Эспаньола" 20 ноября. Следующим испытанием для тренера станет домашний матч Лиги чемпионов против "Бенфики".

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14
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