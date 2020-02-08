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суббота, 08 февраля 2020 14:15

Харри Реднапп выдумал историю о приглашении Андрея Шевченко

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Харри Реднапп выдумал историю о приглашении Андрея Шевченко
Андрей Шевченко никогда не был на просмотре в Англии

Известный английский тренер Гарри Реднапп в конце девяностых придумал историю о том, что в 1994 году ему привозили в "Вест Хэм" на пересмотр юного Андрея Шевченко.

"Мне предложили его, когда ему было 19. Он потренировался с нами три или четыре дня. Помню его игру против резервистов "Барнета", мы играли в "Чедуелл Хит" (тренировочная база "Вест Хэма" - прим). Об этом пишет "Трибуна".

"Он не разрывал всех, однако сыграл довольно прилично. Но это же случилось сразу после всех этих проблем, которые были у меня с двумя румынами. Они любили играть только с мячом, но не принимали участия в отборе. Поэтому последнее,в чем я нуждался тогда - это украинский футболист. И за него просили 1 млн фунтов. У меня не было таких денег".

Еще через 10 лет он добавил новых подробностей.

"Я только что возглавил "Вест Хэм", мне помогал Фрэнк Лэмпард-старший. Буквально вскоре к нам обратились двое персонажей бандитской внешности, которые, по их словам, имели какой-то бизнес в Украине. Они предложили нам взглянуть на группу молодых игроков.

Они крайне убедительно просили нас об этом. Нас напугала их манера общения, поэтому мы согласились. В конце концов, из этой группы мы отобрали двух украинских юношей.

В те дни как раз проходил спарринг с резервом "Барнета", и один из этих двух даже отметился голом. Но он не показал ничего особенного. За него попросили 1 млн фунтов, но Фрэнк сказал, что это много.

В конце концов, мы отпустили этого парня. Это был Андрей Шевченко", - рассказал Реднапп в интервью Daily Mail.

Когда же самого Шевченко на одной из пресс-конференций спросили о той истории с "Вест Хэмом", Андрей ответил.

"Нет, это неправда. Я никогда не был на просмотре в "Вест Хэме" или в любом другом клубе. До перехода в "Милан" выступал только за "Динамо" из Киева".

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За всю карьеру игрока Андрей Шевченко выступления за "Динамо", "Милан" и "Челси". Гарри Реднапп с 1983 по 2017 годы тренировал много английских клубов, самым известным из которых был "Тоттенхэм Хотспур".

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Дата
08
февраля

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