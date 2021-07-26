"Харлан нужно определиться: на первом плане личная жизнь или фехтование" - тренер сборной Украины

Ольга Харлан была одной из надежд сборной Украины на медали. Фото: REUTERS

Старший тренер сборной Украины по фехтованиию Олег Штурбабин раскритиковал Ольгу Харлан.

Украинская спортсменка сенсационно проиграла в первом круге соревнований и покинула Олимпиаду.

"Первый номер в мировом рейтинге Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не закончила результативными действиями.

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Харлан несколько сдала. Объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио.

Мы рассчитывали на нее. На мой взгляд, после двух-трех месяцев отдыха Харлан нужно определиться: на первом плане личная жизнь или фехтование", - сказал Штурбабин в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Олимпиада в Японии будет проходить с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио две бронзовые награды.