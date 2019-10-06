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воскресенье, 06 октября 2019 10:24

Хацкевичу звонили из московского "Динамо"

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Хацкевичу звонили из московского &quot;Динамо&quot;
Хацкевич оказался затребованным наставником

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить одноименный московский клуб.

Об этом пишет "Трибуна".

Представители команды из России звонили 45-летнему специалисту и консультировались с ним по поводу возможного назначения.

В числе кандидатов на должность также Дан Петреску, уже работавший в "Динамо" с 2012 по 2014 год.

Руководители ВТБ обсуждали и вариант с приглашением бывшего тренера "Рубина" Курбана Бердыева. Сейчас его назначение в "Динамо" уже не так очевидно, как несколько недель назад, но вероятность сохраняется.

В числе прочих рассматривались кандидатуры Михаила Галактионова, Рашида Рахимова, Массимо Карреры и Владимира Ивича, известного по работе в ПАОК и "Маккаби" из Тель-Авива. Однако сейчас приглашение кого-то из этих тренеров в "Динамо" маловероятно.

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Скоре всего, до назначения нового главного тренера руководить командой будет возглавляющий молодежку "Динамо" Кирилл Новиков.

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Дата
06
октября

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