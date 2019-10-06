Хацкевичу звонили из московского "Динамо"

Хацкевич оказался затребованным наставником

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить одноименный московский клуб.

Об этом пишет "Трибуна".

Представители команды из России звонили 45-летнему специалисту и консультировались с ним по поводу возможного назначения.

В числе кандидатов на должность также Дан Петреску, уже работавший в "Динамо" с 2012 по 2014 год.

Руководители ВТБ обсуждали и вариант с приглашением бывшего тренера "Рубина" Курбана Бердыева. Сейчас его назначение в "Динамо" уже не так очевидно, как несколько недель назад, но вероятность сохраняется.

В числе прочих рассматривались кандидатуры Михаила Галактионова, Рашида Рахимова, Массимо Карреры и Владимира Ивича, известного по работе в ПАОК и "Маккаби" из Тель-Авива. Однако сейчас приглашение кого-то из этих тренеров в "Динамо" маловероятно.

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Скоре всего, до назначения нового главного тренера руководить командой будет возглавляющий молодежку "Динамо" Кирилл Новиков.