Хацкевич жалеет, что уехал работать в Россию

Александр Хацкевич 2 сезона возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич сожалеет, что возглавил волгоградский "Ротор".

Белорусскому тренеру не дали спокойно работать в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Супряга рыдал по ночам, когда тренером "Динамо" был Хацкевич" - экс-девушка футболиста

"Я взял паузу до декабря. Это я так планирую, но все может измениться в зависимости от обстоятельств. После ухода из "Ротора" предложения были, но сейчас я взвешенно подхожу к выбору клуба - здесь главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в "Роторе", трудно сказать, рассмотрю ли предложение из России.

Теперь я понимаю, что в следующий раз нужно хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться отношения. Потому что бывают случаи, когда находящиеся возле клубов люди вмешиваются в твою работу и просто влияют на нее. Как было в том же "Роторе", - сказал Хацкевич в эфире канала "Пряма червона".

Александр Хацкевич возглавлял волгоградский "Ротор" с декабря 2019 года по март 2021-го. По итогам сезона клуб вылетел из РПЛ, сейчас занимая 13-е место в ФНЛ.

Хацкевич возглавлял "Динамо" в сезонах 2017/19. За это время выиграл два Суперкубка Украины.