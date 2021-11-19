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пятница, 19 ноября 2021 18:46

Хацкевич жалеет, что уехал работать в Россию

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Хацкевич жалеет, что уехал работать в Россию
Александр Хацкевич 2 сезона возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич сожалеет, что возглавил волгоградский "Ротор".

Белорусскому тренеру не дали спокойно работать в России.

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"Я взял паузу до декабря. Это я так планирую, но все может измениться в зависимости от обстоятельств. После ухода из "Ротора" предложения были, но сейчас я взвешенно подхожу к выбору клуба - здесь главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в "Роторе", трудно сказать, рассмотрю ли предложение из России.

Теперь я понимаю, что в следующий раз нужно хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться отношения. Потому что бывают случаи, когда находящиеся возле клубов люди вмешиваются в твою работу и просто влияют на нее. Как было в том же "Роторе", - сказал Хацкевич в эфире канала "Пряма червона".

Александр Хацкевич возглавлял волгоградский "Ротор" с декабря 2019 года по март 2021-го. По итогам сезона клуб вылетел из РПЛ, сейчас занимая 13-е место в ФНЛ.
Хацкевич возглавлял "Динамо" в сезонах 2017/19. За это время выиграл два Суперкубка Украины.

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