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четверг, 18 ноября 2021 20:15

"Супряга рыдал по ночам, когда тренером "Динамо" был Хацкевич" - экс-девушка футболиста

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&quot;Супряга рыдал по ночам, когда тренером &quot;Динамо&quot; был Хацкевич&quot; - экс-девушка футболиста
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Владислав Супряга не смог найти понимание с бывшим тренером команды Александром Хацкевичем.

Супруга переживал, что не смог заиграть в "Динамо", рассказала бывшая девушка футболиста Дарья Савина.

"Я долгое время в этом не то чтобы винила, но находила и свою вину. Немного, может быть, да, потому что я очень на протяжении всех наших отношений Влада мотивировала, всегда его поддерживала. Это был тот случай, когда я давала пинка. То есть я реально давала пинка. Но сейчас я не знаю, что у него в жизни, что у него происходит. С праздниками мы друг друга поздравляем, с Днем рождения он меня поздравил, я его поздравила.

Помню историю: он заболел год назад Cоvid-19, и мне об этом тогда сообщил Валера Бондарь, а он был в сборной. И он говорит: "Влад заболел коронавирусом, поэтому не поехал в сборную. Ты понимаешь, у него никого нет, напиши". Он ответил в тот же миг, очень хорошие слова сказал, сказал, что понимает, почему так все произошло. Я предложила свою помощь. Мы нормально пообщались, никто ни с кем не сражается. Он сам по себе очень скромный парень, не всегда находившийся в своих силах, но при этом у него колоссальный талант. Он от природы может быть топ-футболистом, и если у него получится, я буду за него только рада, потому что у нас была хорошая история, хорошие отношения, и мы близки друг к другу. Моя мама его как сына любит до сих пор.

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Я ему не давала сломаться, потому что периоды были совершенно разные. Был период, когда он перешел в "Динамо", когда мы молодые тогда переехали в Киев, насколько реально было тяжело, но я понимала, что ответственность несу как за себя, так и ответственная за него, потому что имел очень тяжелый период. Его не признавали в "Динамо". Когда был Хацкевич, он его совершенно не признавал в команде. И это реально был самый ужасный период, когда человек реально рыдал по ночам. Он просто хотел играть, больше ничего не хотел. Я его выталкивала на тренировку дополнительно, не только на базе".

Лично я считаю, что "Динамо" – не команда Влада. Технически, ментально в коллективе. Он сможет раскрыть себя в других командах, неоднократно это показывал в "Днепре-1", где он хорошо раскрыл себя, был лучшим бомбардиром тогда. Он может себя раскрыть где-нибудь в Европе. Но чтобы переходить в Европу, нужно в стране выйти на стабильный уровень", - сказала Савина в комментарии Sport Arena.

Владислав Супряга выступает за Динамо с 2018 года, но так и не смог стать основным форвардом команды.

Супруга рассталась с Савиной в 2020 году. После чего девушка вышла замуж за защитника "Шахтера" Валерия Бондаря.

19 октября "Динамо" сыграет против "Черноморца". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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