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понедельник, 20 мая 2019 18:01

Хацкевич рассказал детали перехода Мораеса в "Шахтер"

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Хацкевич рассказал детали перехода Мораеса в &quot;Шахтер&quot;
Жуниор Мораес обманул главного тренера и президента "Динамо" при переходе в "Шахтер".

Тренер киевлян прокомментировал переход форварда в стан "горняков".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подробностях перехода нападающего Жуниора Мораеса из киевского клуба в "Шахтер", заявив, что футболист отпрашивался со сборов Динамо по причине проблем со здоровьем, чтобы отправиться на медосмотр в донецкий клуб.

"Когда только пошли слухи о Мораесе, Игорь Суркис попросил меня переговорить с игроком. И вот Мораес сидит в моем кабинете, смотрит в глаза и уверяет: нет, тренер, это неправда, я – динамовец.

Через некоторое время снова появляется такая информация. Президент уже лично вызывает Мораеса, говорит, мол, я все еще жду, чтобы приехал твой агент, давай придем к какому-то решению: хочешь играть у нас – прекрасно, нет – значит, нет. Но ты мне честно скажи: "Шахтер" вел с тобой переговоры? Тот опять: нет, вы что, я ни при каких условиях в "Шахтер" не пойду

Потом еще были встречи и разговоры – с тем же результатом. В итоге все мы видим, где сейчас Мораес. Знаете, как футболист Мораес – супер, и как человек – тоже. Он просто сделал одну ошибку. Нужно было найти в себе смелость и честно обо всем сказать", — рассказал Хацкевич авторам книги "Команда его мечты".

"Когда мы были в Испании на сборах, он [Мораес] приехал, 3 дня потренировался и попросил отпустить его из-за проблем со здоровьем. Потом же оказалось, что он в это время проходил в "Шахтере" медосмотр".

"Или ситуация после нашей победы над "горняками" в Харькове, в 27-м туре чемпионата Украины 2017/18, когда мы до трех очков сократили отставание. Мораес тогда вышел на замену в концовке, мы выиграли, все довольны – шансы на чемпионство еще есть. Возвращаемся в Киев, на следующий день тренировка, я ему говорю: "Мораес, готовься к следующему матчу, очень важная игра, нам нельзя терять очки". А он отвечает, мол, не могу – спина болит. "А как же ты вчера выходил? Последняя замена – а вдруг что-то бы случилось?" – спрашиваю.

Он объяснить толком ничего не может, потом вдруг заявляет, что ему надо лететь в Барселону. Больше за нас он ни разу не сыграл. Поэтому президент и все остальные приняли близко к сердцу все это. Человек сидел перед ним, сидел передо мной – и лгал", — подытожил главный тренер киевлян.

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Жуніор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" летом 2018 года. Нападающий помог "горнякам" выиграть чемпионат Украины в нынешнем сезоне, забив золотой гол в ворота "Зари" в 29-м туре УПЛ.

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