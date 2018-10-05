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пятница, 05 октября 2018 01:41

Хацкевич, после матча с "Яблонцем" обвинил в результате игроков

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Хацкевич, после матча с &quot;Яблонцем&quot; обвинил в результате игроков
Яблонец - Динамо, Послематчевая пресс-конференция Хацкевича

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал матчиз чешским "Яблонцем", Наставник "киевлян" считает, что отрицательный результат матча связан с ошибками игроков и отнюдь не с отсутствием тренерских идей.

"Когда забили 2 мяча, то соперник начал выходить через длинные передачи, а мы где-то перестали реагировать, выходить в контригру. Хотя те моменты, имели Буяльский и Гармаш, надо реализовывать. У наших ворот моментов не было.

Держали игру, была борьба. Голы пришли из индивидуальных ошибок. Стандарт и ошибка Пиварича. У меня нет ей объяснение. Идти в обводку в центре поля, когда рядом есть партнеры по команде. У нас не было кем усилить атаку. Поэтому больше не было моментов.

Наша тройка в центре поля имела придерживать мяч. Но Гармаш, опытный игрок, постоянно обрезался. Одним прикосновением. Если в таких ситуациях ошибки, то о каком контроле может идти речь?

Усиление игры в атаке к зиме точно не будет. Надежда на внутренние ресурсы, молодежь. Остается ждать, пока они подтянутся ", -передает слова Хацкевича "Футбол24".

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После двух туров Лиги Европы "Динамо" находится на третьем месте с 2 очками в активе.

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