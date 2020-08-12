Хацкевич начал с поражения выступления в РПЛ

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич начал с поражения работу в элите российского футбола.
Новичок РПЛ "Ротор" в первом туре чемпионата дома уступил "Зениту" - 0:2.
Стоит отдать должное подопечным Хацкевича, которые достойно смотрелись на фоне действующего чемпиона России, но класс гостей тоже проявился.
Следующую игру "Ротор" проведет в гостях против "Динамо" Москвы.
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Александр Хацкевич возглавляет "Ротор" с начала 2020 года. До этого белорусский наставник работал с киевским "Динамо" и сборной Беларуси.
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