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вторник, 11 августа 2020 20:18

"Динамо" Луческу потерпело первое поражение

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&quot;Динамо&quot; Луческу потерпело первое поражение
Мирча Луческу стал тренером "Динамо" 23 июля. Фото: ФК "Динамо" Киев

В товарищеском матче киевское "Динамо" уступило "Десне" - 1:2.

Гости смогли выйти вперед в конце первого тайма. Александр Филиппов замкнул прострел с левого фланга.

Во втором тайме динамовцы увеличили скорости и почили давить на "Десну". Виктор Цыганков не реализовал пенальти. Но лидеру "Динамо" за 10 минут до конца игры удалось сравнять счет, после комбинации с Виталием Буяльским, вингер "Динамо" отправил мяч у ворота соперника.

Радость хозяев поля длилась всего лишь 2 минуты - воспитанник "Шахтера" Илья Шевцов принес победу команде из Чернигова.

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Матч против "Десны" стал вторым товарищеским матчем под руководством Мирчи Луческу. В первой игре киевляне разгромили представителя второй лиги "Верес".

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