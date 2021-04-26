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понедельник, 26 апреля 2021 16:02

Гвардиола расхвалил Зинченко

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Гвардиола расхвалил Зинченко
Зинченко несколько матчей сыграл в полузащите. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил игру украинской защитника Александра Зинченко.

Об этом рассказал сам испанский специалист.

"Люди говорят, что я выбрал самый сильный состав, но я так не считаю. Люди, которые остались на скамейке, могли бы сыграть отлично. Алекс Зинченко проводит этот сезон невероятно хорошо.

Я всегда думаю о них. Когда мы играем в финале, моя первая мысль о тех, кто останется на скамейке, но также мне нужно быть честным с собой - команда была готова сыграть в выбранном составе", - рассказал Гвардиола.

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В нынешнем первенстве Англии Зинченко сыграл 16 матчей. За пять туров до окончания чемпионата его команда опережает "Манчестер Юнайтед" на 10 баллов. Вчера "Манчестер Сити" выиграл первый трофей в новом сезоне.

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Дата
26
апреля

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