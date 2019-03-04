"Гвардиола максимально мотивирует Зинченко". Эксперт рассказал о перспективах украинца в "Манчестер Сити"

Александр Зинченко сполна воспользовался своим шансом в команде Гвардиолы. Фото: Instagram Зинченко

22-летний украинец Александр Зинченко получил стабильное место в составе лидера АПЛ "Манчестер Сити". Главная причина - постоянные травмы основного левого защитника Мэнди и плохая форма через те же травмы ведущего центрального полузащитника Где Брюйне. Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола вынужден искать альтернативу этим игрока. Универсал Зинченко раз способен сыграть на обоих позициях.



Феномена Зинченко не существует, существует прогресс игрока, прогресс команды и активная поддержка тренера. Я не считаю, что Александр стал ключевым игроком команды и решает судьбу матчей. Я тоже имею доступ к различным статистических показателей, однако предпочитаю просмотра матчей. Стал Зинченко лучше себя самого в недавней редакции? Так, он и лучше играет и имеет большую уверенность в своих действиях, чем раньше. Конечно, он не стал настоящим левым защитником. Однако усовершенствовал свои действия на этой позиции и, наконец, начал отдавать уверенно вперед, что является его естественной чертой, ведь он настоящий атакующий хав. Важно, что он попал к тренеру-учителя, которые почти отсутствуют на таком высоком уровне. Прогресс есть, это супер. Однако нужно и понимать почему его столь мощно поддерживает Гвардиола. В Пепа до конца сезона эта позиция будет проблемной, поэтому особенно важно мотивировать человека, который ее закрывает. Зинченко лучший в этой роли, с учетом травм Мэнди и Делфа. Также он очень позитивный в восприятии вызовов, реально нравится Пепу. Также впереди очень важные баталии, и каталонец, хороший психолог, знает кого подбодрить именно сейчас. Это прекрасный момент для Зинченко в Манчестер Сити, я не представляю большего, разве опять обстоятельства и что-то вроде нынешнего говорит футбольный комментатор Роберто Моралес "

Зинченко так и не стал настоящим левым защитником



Прошлым летом "Манчестер Сити" активно продавал Зинченко. Были разговоры о итальянский "Наполи", английский "Вулверхэмптон, а под самый конец летнего трансферного окна украинец чуть не перешел в испанский" Бетис ". Ситуация может повториться летом. Гвардиола уже заявил о желании приобрести 4 новых футболиста, и среди них - левый защитник. "Что касается трансфера с" МС ", то не стоит забывать о тени трансферного бана надвигающейся над горожанами. При таких условиях стоит оставаться, других вряд ли - продолжает Моралес ".

В марте сборная Украины стартует в отборе к Кубку Европы. Андрей Ярмоленко пока не может помочь сборной из-за травмы. Основной левый защитник сборной Николай Матвиенко в "Шахтере" играет в центре обороны. "В сборной совсем другая история. Поэтому сейчас в клубе он имеет больше возможностей, однако шанс может быть. Левыми латерали мы не богатые и атакующими футболистами теж.- заключает Роберто Моралес "

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Следующий матч "Манчестер Сити" проведет в субботу в рамках чемпионата Англии против "Уотфорда".