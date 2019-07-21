"Гремио" хочет арендовать Сидклея

Сидклей пришел в "Динамо" прошлым летом. ФОТО: официальный сайт "Динамо"

Бразильский клуб "Гремио" хочет арендовать игрока киевского "Динамо" Сидклея.

Пишет footballua.tv.

Клуб хотел бы видеть футболиста в своем составе следующие 18 месяцев. При этом киевляне настаивают на полноценном трансфере, оценивая футболиста в 3,5 млн евро. На сегодняшний день клубы продолжают вести переговоры.

"Динамо" купило Сидклея прошлым летом за 5 млн евро.

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В минувшем сезоне игрок 23 раза появлялся на поле, забив за это время один гол и отдав 2 результативные передачи.