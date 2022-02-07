"Гордимся нашими болельщиками" - капитан сборной Украины по футзалу

Петр Шотурма. Фото: Ассоциация футзала Украины

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал поражение команды от Испании в матче за третье место на Евро-2022.

По его словам, атмосфера в команде была чрезвычайно радостной, потому за коллектив не стыдно.

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"У всех ребят горела кровь. Это трудно объяснить, ведь нужно находиться в коллективе, чтобы это почувствовать. Наша команда достойно выглядела в каждом матче и достойно представила страну на этом турнире.

Перед началом полуфинала, когда играл гимн Украины, все тело охватили мурашки. Атмосфера была безумной. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими болельщиками. Спасибо всей Украине за поддержку. Мы сделали все, что могли. Но в будущем еще скажем свое слово.

Мы думали, что испанцы в начале устоят навалу, но они и сами где-то волновались. В первые восемь-десять минут мы превосходили соперника, у нас было гораздо больше моментов. У испанцев есть удача, поскольку они лучше умеют реализовывать свои моменты. Чего не хватило, не могу сказать. Ребята отдали последнее, что у них было, дали бой знаменитому сопернику", - цитирует Шотурму официальный сайт УАФ.

Сборная Украины осталась на Евро-2022 без медалей, уступив в матче третье место Испании. Украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.