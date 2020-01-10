Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ

Финский голкипер Пекка Ринне смог попасть в пустые ворота соперника. Фото: из открытых источников

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" обыграл "Чикаго" 5: 2, а один из голов забил вратарь Пекка Ринне.

37-летний Ринне забил броском из своих ворот. В воротах "Нэшвилла" на момент броске голкипера не было.

Это первый гол вратаря в матче Национальной хоккейной лиги, начиная с октября 2013 года. Тогда это сделал Майк Смит, выступавший на тот момент за "Аризону", сообщает "24 канал"

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Пекка Ринне стал 12-м в истории лиги вратарем, забившим гол, и самым старшим после Мартина Бродера (забил в 40 лет в 2013 году).