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вторник, 02 октября 2018 20:11

Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео

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Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео
Циллер пропустил гол после вбрасывания аута

Курьез года произошел в немецкой Бундеслиге. В принципиальном матче между "Штутгартом" и "Вердером" вратарь хозяев забил в собственные ворота.

Рон Роберт Циллер поправлял амуницию, когда ему внезапно бросил аут партнер по команде. Голкипер такого поврот явно не ожидал и не смог остановить мяч. И круглый залетел в ворота. Несмотря на протесты игроков "Штутгарта" арбитр гол засчитал, потому что голкипер едва заметно, но прикоснулся к нему.

Таким курьезным образом "Вердер" сравнял счет. Но в итоге, хозяева поля таки вырвали победу со счетом 2: 1.

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Белорусская команда пропустила курьезный гол и вылетела из Лиги Европы.

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