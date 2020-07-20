Гол в девятку принес "Заре" путевку в группу Лиги Европы

Дмитрий Хомченовский является одним из лидеров "Зари". Фото: ФК "Заря"

В 32 туре УПЛ "Заря" и "Десна" между собой разыгрывали бронзовые награды чемпионата Украины по футболу.

Гостей из Чернигова устраивала только победа. "Зари" стоило не проиграть, чтобы остаться на 3 месте и получить прямую путевку в группу Лиги Европы.

"Десна" вышла вперед благодаря голу форварда Филиппа Будкивского в середине первого тайма. Нападающий забил мяч в стиле Златана Ибрагимовича - принял мяч на грудь в прыжке наносить неотразимый по воротам Никиты Шевченко.

Хозяева отвечали не менее эффективно. Дмитрий Хомченовский с угла штрафной направил мяч прямо в девятку ворот Евгения Паста. Как ни старался вратарь "Десны", а отбить такой мяч не смог.

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Матч завершился в ничью - 1:1. Таким образом "Заря" гарантировала себе групповой раунд Лиги Европы следующего сезона. "Десна" будет играть матчи квалификации этого самого турнира.