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понедельник, 20 июля 2020 15:01

Михайличенко уволили с должности главного тренера "Динамо"

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Михайличенко уволили с должности главного тренера &quot;Динамо&quot;
Алексей Михайличенко не задержало на тренерской скамейке "Динамо" даже на год. Фото: REUTERS

Главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко отправили в отставку.

Также команду покинет его тренерский штаб - Сергей Федоров, Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

К старту сезона "Динамо" будет готовить новый тренер. Имя которого пока остается неизвестным.

После завершения чемпионата "Динамо" отправилось в отпуск на 10 дней, потом начнет подготовку к следующему сезону с новым главным тренером.

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Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в середине августа 2019 года. Под его руководством команда смогла выиграть Кубок Украины и серебряные медали УПЛ.

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Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
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