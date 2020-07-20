Михайличенко уволили с должности главного тренера "Динамо"

Алексей Михайличенко не задержало на тренерской скамейке "Динамо" даже на год. Фото: REUTERS

Главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко отправили в отставку.

Также команду покинет его тренерский штаб - Сергей Федоров, Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов, сообщает официальный сайт "бело-синих".

К старту сезона "Динамо" будет готовить новый тренер. Имя которого пока остается неизвестным.

После завершения чемпионата "Динамо" отправилось в отпуск на 10 дней, потом начнет подготовку к следующему сезону с новым главным тренером.

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Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в середине августа 2019 года. Под его руководством команда смогла выиграть Кубок Украины и серебряные медали УПЛ.