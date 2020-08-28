Гол Роналду признан лучшим в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Фото: REUTERS / Alberto Lingria

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором лучшего забитого мяча в Лиге чемпионов прошлого сезона. признан лучшим в прошлом розыгрыше турнира.

УЕФА по итогам голосования болельщиков назвал пять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт организации

Первую строчку получил забитый мяч Роналду в ворота "Лиона" в мате 1/8 финала. Португальский форвард дальним ударом поразил девятку ворот соперника.

На втором месте забитый мяч Марселем Забицерем с "Лейпцига" в ворота "Зенита". Замыкает тройку точный удар хавбека "Ювентуса" Хуана Куадрадо в матче против "Атлетико".

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Победителем Лиги чемпионов-2019/20 стала мюнхенская "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ - 1:0.