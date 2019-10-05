Гол "Динамо" – как камень с души – немецкий легионер "Зари"

Абу Ханна рассказал, каков уровень украинской Премьер-лиги

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна рассказал о своей адаптации в новой команде.

Об этом пишет ua-football.com

"Я отлично адаптировался в команде. Ребята очень хорошо меня приняли. В команде есть некая семейная атмосфера, которую я никогда не встречал в немецких клубах. Гол против Динамо был как "камень с души" после всего того, что я пережил в прошлом году.

Я был рад сделать новый шаг в карьере и поработать под руководством такого хорошего тренера как Виктор Скрипник. Мой русский неплох, также помогает, что Скрипник разговаривает со мной по-немецки.

Наша цель - третье место, чтобы попасть прямо в групповой этап Лиги Европы. Я думаю, нам по силам выполнить наши задачи, ведь на данный момент мы демонстрируем хороший футбол.

Уровень УПЛ? Я был удивлен, насколько качественный здесь футбол. Две лучшие команды Динамо и Шахтер могут без проблем соревноваться в финансовом плане в Бундеслиге. Шахтер и вовсе смог бы быть в семерке лучших клубов Германии. Остальные клубы по своему уровню, примерно, как во Второй Бундеслиге".

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Абу Ханна пришел в "Зарю" вместе с тренером Виктором Скрипником летом этого года.