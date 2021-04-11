Гол через дырку. В Узбекистане забили смешной мяч

Лучший стадион Узбекстана в клуба "Бунедкор". Фото: Википедия

В чемпионате Узбекистана произошел забавный эпизод: мяч после удара нападающего Мумина Мелиева залетел в ворота и помог его команде "Коканд 1912" обыграть в гостях "Машал". 23-летний игрок, кстати, зимой как раз перешел в "Коканд" из этой команды, так что для него игра была принципиальной.

Все бы ничего, но мяч залетел в ворота через дырку за штангой, попав в сетку с внешней стороны. После недолгого совещания арбитр указал на центр, а "Коканд" в итоге победил.

"Даже мне сначала показалось, что он забил, – сказал тренер "Машала" Александр Хомяков после матча. – Мы могли бы сказать, что пропущенный гол сломил нас, но это всего лишь предлог. Мы потеряли три очка".

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ВАР в чемпионате Узбекистана нет – так что помощи судья не получил. В Узбекистане начинал карьеру лучший бомбардир чемпионатов Украины Максим Шацких. До недавнего времени он работал помощником Александра Хацкевича в волгоградском "Роторе".