Гол Безуса признали лучшим в августе

Роман Безус играет в Бельгии с 2016 года. Фото: "Гент"

Гол полузащитника "Гента" Романа Безуса в ворота "Брюгге" стал лучшим забитым мячом клуба в августе.

Игра состоялась 29 август в Генте на "Геламко-Арене" и закончилась со счетом – 6:1 в пользу "Гента".

Украинец забил четвертый мяч своей команды, обведя несколько соперников и сильно пробив в дальний угол.

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В последний раз до этого команды встречались марте. За "Гент" тогда выступал еще один украинец Роман Яремчук. Тем не менее "Брюгге" на выезде разгромил соперника – 4:0. В итоге именно "Брюгге" стал чемпионом Бельгии.