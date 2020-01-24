Главный тренер "Арсенала" Артета рассказал, перейдет ли Матвиенко в его команду

Главный тренер "Арсенала" испанец Микель Артета прокомментировал возможность трансфера Николая Матвиенко.
"Я не хочу обсуждать любые трансферные слухи. Это правда, что мы ограничены в задней линии, но есть и другие позиции, которые нам, возможно, следует оценить. В данный момент ситуация 50 на 50 ", - цитирует тренера журналист Evening Standard в своем Twitter.
"Шахтер" хочет за своего защитника 30 млн фунтов, тогда как английский клуб предлагает аренду до конца сезона с правом выкупа за 26,5 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аякс" близок к подписанию бывшего лидера "Карпат"
В текущем сезоне 23-летний защитник Николай Матвиенко провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Комментарии