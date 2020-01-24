Главный тренер "Арсенала" Артета рассказал, перейдет ли Матвиенко в его команду

Микель Артета считает, что "Арсеналу" нужно усилить защитную линию команды. Фото: Reuters

Главный тренер "Арсенала" испанец Микель Артета прокомментировал возможность трансфера Николая Матвиенко.

"Я не хочу обсуждать любые трансферные слухи. Это правда, что мы ограничены в задней линии, но есть и другие позиции, которые нам, возможно, следует оценить. В данный момент ситуация 50 на 50 ", - цитирует тренера журналист Evening Standard в своем Twitter.

"Шахтер" хочет за своего защитника 30 млн фунтов, тогда как английский клуб предлагает аренду до конца сезона с правом выкупа за 26,5 млн.

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В текущем сезоне 23-летний защитник Николай Матвиенко провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.