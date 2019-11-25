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понедельник, 25 ноября 2019 09:07

Главное дерби Хорватии и провальные 15 минут команды Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Главное дерби Хорватии и провальные 15 минут команды Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Гонсало Игуаин записал на свой счет хет-трик в матче с "Аталанты", Фото: рейтер

После паузы трехнедельной паузы матчи еврокубков возвращаются Соперники украинских клубов провели свои матчи в национальных чемпионата. Gazeta.ua знакомит читателей с их результатами.

"Манчестер Сити" победил дома "Челси" перед матчем против "Шахтера". Команда Гвардиолы пропустила первой, но смогла выйти вперед еще в первом тайме. Счет 2: 1 продержался до конца игры. "Аталанта" была близка к сенсации в Серии А. Команда Руслана Малиновского побеждала "Ювентус 1: 0, но за последние 15 минут пропустила трижды от Гонсало Иугаина. Малиновского не было даже в заявке команды." Динамо "Загреб в главном матче Хорватии не смогло победить "Гайдук" 1: 1.


Ближайший соперник "Динамо" по Лиге Европы "Мальме" уже завершил чемпионат 3 недели назад, команде из Швеции осталось провести только два еврокубковых матча. "Копенгаген" одержал волевую победу над "Хобро". Грек Сотиру в последней десятиминутке за 2 минуты дважды поразил ворота соперников. "Лугано" в гостях уничтожил "Тун" 3: 0.

"Вольфсбург" с хорошим настроением подходит к матчу против "Александрии" после победы в гостях над "Айнтрахт" 2: 0. Гол Романа Яремчука не помог "Гента" победить "Антверпен" 1: 1. "Сент Еетьн" разошелся нулевой ничьей с "Монпелье"

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В 14 туре УПЛ "Динамо" разгромило "Мариуполь", "Шахтер" деклассировал "Львов ", а" Александрия минимально победила "Зарю" 1: 0

Автор: Сергей Тищенко
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