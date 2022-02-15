Главная надежда Украины на Олимпиаде. Абраменко вышел в финал соревнований по лыжной акробатике

Александр Абраменко побеждал на Олимпиаде в 2018 году. Фото: Gettyimages.com

Украинский фристайлист Александр Абраменко пробился в финал соревнований Олимпийских игр-2022 года в лыжной акробатике.

15 февраля прошла квалификация у мужчин. Уже в первом прыжке олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 показал высокий результат 120:36, сообщает Sport.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова разочарование. Сборная Украины по биатлону не смогла завоевать медаль в эстафете на Олимпиаде

С пятым результатом Абраменко попал в топ-6 и получил место в финале.

От Украины в этом виде программы также выступают Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк. После неудачных первых прыжков им предстоит выполнить вторую попытку.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.