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вторник, 15 февраля 2022 14:14

Главная надежда Украины на Олимпиаде. Абраменко вышел в финал соревнований по лыжной акробатике

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Главная надежда Украины на Олимпиаде. Абраменко вышел в финал соревнований по лыжной акробатике
Александр Абраменко побеждал на Олимпиаде в 2018 году. Фото: Gettyimages.com

Украинский фристайлист Александр Абраменко пробился в финал соревнований Олимпийских игр-2022 года в лыжной акробатике.

15 февраля прошла квалификация у мужчин. Уже в первом прыжке олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 показал высокий результат 120:36, сообщает Sport.ua.

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С пятым результатом Абраменко попал в топ-6 и получил место в финале.

От Украины в этом виде программы также выступают Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк. После неудачных первых прыжков им предстоит выполнить вторую попытку.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

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