Глава комитета футбольных арбитров называет Украину банановой республикой – президент "Олимпика"

Лучано Лучи против критики арбитров. Фото: УАФ

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи называл Украину банановой республикой.

"Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что за посыл такой идёт? Будьте уважительны к нашей стране, людям там, где вы зарабатываете. Будьте уважительны к функционерам, которые вкладывают со своего кармана. Не из бюджета, а из своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. Вы даже со своими подчинёнными ведёте разговор, как со скотами.

Если мы что-то не говорим, это не значит, что мы что-то не знаем. Пора приоткрыть, что у нас творится в этом комитете. Это большая опухоль сегодня. И её нужно оперировать, причём срочно. А докторами будут наши болельщики. Откуда я взял заявление о банановой республике? Я вам передам минимум 20 подписантов, которые присутствовали на встрече. Их было человек где-то 100, это было на сборах в Турции, когда Лучи высказывался в адрес нашей страны", – сказал Гельзин.

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6 марта сразу после окончания матча "Олимпик" – "Шахтер" президент "Олимпика" Владислав Гельзин, возмущенный несправедливым судейством, ворвался в прямой эфир каналов "Футбол" с резкой критикой действий арбитра Юрия Иванова и главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.