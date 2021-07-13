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вторник, 13 июля 2021 10:00

Гимнаста Верняева дисквалифицировали

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Гимнаста Верняева дисквалифицировали
Олега Верняева отстранили от соревнований на четыре года. Фото: Instagram.com/verniaiev13

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 28-летний Олег Верняев пропустит Олимпиаду в Токио из-за употребления допинга.

В крови Верняева нашли мельдоний и дисквалифицировали на четыре года.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни именно такая ситуация.

Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточная для дисквалификации меня на четыре года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду.

Главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенного вещества?

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Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенных веществ, но не свидетельствует о вине спортсмена
Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS.

Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам. Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период. Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас", - написал Верняев в Facebook.

Олег Верняев не попал в список украинской сборной на Олимпиаду. Спортсмен отстранен от соревнований с января 2021 года

Верняев участвовал в Олимпиаде-2012. На Играх в Рио-де-Жанейро завоевал золотую и серебряную награды для сборной Украины.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Дата
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