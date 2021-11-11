Герой и антигерой Сирота – Украина не смогла победить Северную Македонию

Украина не справилась с прессингом Северной Македонии

В матче пятого тура отбора в молодежный Евро-2023 сборная Украины сыграла в ничью с Северной Македонией 1-1.

Что нужно знать об игре?

Оптимальный состав от Ротаня. Наставник молодежной сборной Украины мог рассчитывать на всех сильнейших игроков.

Усиление национальной из команды. Динамовец Сирота был переведен в молодежную сборную, чтобы компенсировать дисквалификацию защитника Толеверова.

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Преимущество украинцев. Команда Ротаня играла первым номером и владела территориальным преимуществом. Гости действовали от обороны из-за контратак.

Не справились с прессингом. Главной проблемой "молодежки" был выход из обороны. Хозяева здорово прессинговали на чужой половине и средине поля.

Герой и антигерой Сирота. Динамовец забил гол после углового, но его неточная передача привела к ответному забитому мячу.

Украина не справилась с прессингом Северной Македонии

Шанс Бондаренко. Полузащитник "Шахтера" на последних секундах игры из удобной позиции попал в перекладину.

Слабая игра лидеров. Мудрик, Назаренко, Крыськив, Бондаренко провели слабую игру.

Закономерная ничья. Ни одна из команд не наиграла на победу. Украинцам не хватило игры лидеров, которые должны предложить сопернику индивидуальное мастерство. Хозяева благодаря самоотдаче и желанию смогли получить ничью в игре с соперником высшего класса.

Ничья позволила сборной Украины догнать Францию. У обеих команд по десять очков, но французы имеют игру в запасе. Северная Македония имеет шесть очков.

В следующем матче "молодежка" будет дома принимать Сербию.