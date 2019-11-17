Германия установила рекорд по количеству выходов на Евро

Йоахим Лев работает со сборной Германии с 2006 года.Фото: рейтер

Сборная Германии отобрала в финальную часть Евро-2020 после победы над Беларусью 4: 0 во вчерашнем матче квалификации.

Таким образом, немцы установили рекорд по количеству выходов на Евро, куда бундестим квалифицировался в 13-й раз, сообщает "Спортарена"

Германия выходила на каждый из континентальных чемпионатов с 1972 года, с тех пор трижды выиграл турнир (1972, 1980, 1996).

Всего по итогам игрового дня субботы в финальную часть Евро вышли 16 сборных: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Турция, Франция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды и Германия.

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Евро-2020 - 16-й чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир состоится в 12 различных городах 12-и стран Европы